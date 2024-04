Verdächtiges Foto: Läuft bei Bill Kaulitz und Marc noch was?

Ist dieses Foto etwa der Beweis für ein Liebes-Comeback zwischen Bill Kaulitz (34) und Marc Eggers (37)? Nachdem der Tokio Hotel-Star und der YouTuber im vergangenen Jahr knutschend beim Oktoberfest erwischt wurden, wurde gemunkelt, dass sich etwas zwischen ihnen angebahnt hatte. Zwischenzeitlich wurde es ziemlich still um die angebliche Liaison der beiden. Doch jetzt heizt ein verdächtiges Spiegel-Selfie von Marc die Gerüchteküche wieder so richtig an! In seiner Instagram-Story teilt das Model eine Aufnahme aus dem Fitnessstudio. Auf dem Schnappschuss lässt er seine Muskeln spielen und posiert vor dem Spiegel. Eine Person hat ihn anscheinend begleitet: Der Mann im Hintergrund sieht Bill verdächtig ähnlich.

Es gibt ein weiteres Indiz, das darauf schließen lässt, dass es sich bei Marcs Begleitung wirklich um Bill handeln könnte. Die Person im Hintergrund trägt dasselbe Outfit, mit dem sich der Sänger an diesem Tag in seiner eigenen Story zeigte: ein schwarzes T-Shirt mit gelbem Aufdruck und einem weißen Handtuch um die Schultern. Und noch weitere Hinweise verdichten den Verdacht. So postet Marc beispielsweise einen Tag später ein Video im Netz, in dem er seine neue Single promotet. Im Hintergrund: Ein rustikal anmutendes Haus, welches dem des Musikers ziemlich ähnlich sieht.

Vor wenigen Wochen deutete Bill im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" bereits an, dass er gerade ziemlich verknallt ist. "Ich bin ja schon länger so richtig verguckt und ich kann dir ganz genau sagen, warum. Sofort! Was er mir gibt, was ich so toll an ihm finde", schwärmte der 34-Jährige vor seinem Bruder und Podcast-Kollegen Tom Kaulitz (34). Um wen es sich handelt, behielt der Sänger jedoch für sich.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Leadsänger von "Tokio Hotel"

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, September 2023

Meint ihr, zwischen Marc und Bill läuft tatsächlich noch etwas? Ja, ich finde das schon ziemlich eindeutig! Nee, ich denke, sie sind nur Freunde. Ergebnis anzeigen



