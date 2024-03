Er ist gegen Detox: Bill Kaulitz trinkt Wodka zum Frühstück!

Bill Kaulitz (34) hält nichts von Detox! Der Tokio Hotel-Star und sein Zwillingsbruder Tom (34) haben einen gemeinsamen Podcast. Zu Anfang jeder Folge präsentieren sie ein alkoholisches Getränk, welches sie gemeinsam während der Aufnahme genüsslich schlürfen. Während der aktuellen Episode sitzen sie sich jedoch nur virtuell gegenüber: Während bei Tom schon der Abend angebrochen ist, ist es bei Bill noch mitten in der Früh. Trotz der frühen Stunde bricht er nicht mit der Tradition – Bill trinkt einen Wodka-Smoothie!

Zu Anfang des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählt Bill seinem Bruder, was in seinen Drink namens "Wachgeküsst" hineinkommt. Der 34-Jährige zählt die Zutaten eines ausgewogenen Frühstücks-Smoothies auf. Eine Zutat scheint nicht ganz hineinzupassen: "Und bei mir kommt in diesen 'Good Morning'-Drink noch ein ordentlich großer Schluck Wodka rein", sagt der "Tokio Hotel"-Frontsänger selbstsicher. "Ich habe gedacht, man wird dann gleich wacher", begründet der Musiker die Entscheidung. Scherzhaft sagt Bill: "Das Schöne ist, alle denken, du bist gesund." Ist das vielleicht eine Art Gegenbewegung? Denn der Sänger klagt: "Mir geht es nämlich wahnsinnig auf die Nerven, genau wie du sind gerade alle auf dem Detox-Trip."

Bill gibt den Podcast-Hörern des Öfteren intime Einblicke. Erst letztens erzählte er seinem Bruder, dass Footballstar Travis Kelce (34) für ihn der attraktivste Mann der Welt sei. "Er ist für mich der heißeste Typ im Universum", schwärmte Bill im Podcast.

Anzeige

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Musiker

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de