Intime Einblicke: Tom und Bill Kaulitz bekommen Netflix-Show

Für alle Tokio Hotel-Fans hat Netflix jetzt gute Nachrichten: Ab dem 25. Juni werden Tom Kaulitz (34) und Bill Kaulitz (34) in einem neuen Dokuformat private Details über ihr Leben preisgeben. Ganze acht Monate lang hatten sich die Zwillinge dafür von den Kameras begleiten lassen. "Zum ersten Mal öffnen Bill und Tom Kaulitz die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben", verkündet die Streamingplattform. Drama, Partys und Flirts sind da wohl vorprogrammiert. Auch Toms Ehe mit Heidi Klum (50) wird scheinbar ein Thema sein. Die Modelmama soll wohl immer wieder in der bevorstehenden Serie "Kaulitz & Kaulitz" auftauchen.

Bei dem Netflix-Event feiert Tom nicht nur die Premiere der neuen Doku-Serie. An dem Abend postete der 34-Jährige auch sein allererstes Foto auf Instagram. Als Motiv sucht er sich für seinen ersten Beitrag das Netflix-Logo aus. In den Kommentaren können es die Fans kaum fassen. "Können wir bitte darüber reden, dass Tom etwas gepostet hat", schreibt ein Nutzer verwundert. Auch der Reality-Serie blicken die User freudig entgegen. "Ich kann es kaum erwarten, meine Lieblingszwillinge im Fernsehen zu sehen", freut sich ein Fan.

Als Juroren bei The Voice of Germany zeigten Tom und Bill schon in der Vergangenheit, dass sie gern vor der Kamera stehen. Nach Thomas Gottschalks (73) Rücktritt bekundeten die Zwillinge sogar ihr Interesse, die Show Wetten, dass..? als Moderatoren zu übernehmen. Der 73-Jährige zeigte sich von der Idee jedoch alles andere als begeistert. Als geeignete Nachfolger sieht der erfahrene Moderator die Musiker nicht, wie er im Podcast "Die Supernasen" deutlich machte. "Es wäre auch, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung, 'Wetten, dass..?' mit den beiden weiterzumachen", betonte er.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023

