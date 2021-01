Bill Kaulitz' (31) Fans dürfen sich auf Geschichten aus Insiderperspektive freuen – und die haben es mit Sicherheit in sich! Immerhin wurde der Musiker schon im Tennie-Alter zum Star: Als Frontsänger der Band Tokio Hotel begeistert er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (31) bis heute zahlreiche Fans. Mittlerweile ist der "Durch den Monsun"-Interpret 31 Jahre alt und möchte seinen Fans einen Einblick in sein bisheriges Leben geben – und das in Form einer klassischen Autobiografie: Offenbar war das Verfassen dieses Buchs für Bill kein Spaziergang!

"Diese Biografie zu schreiben, war das Beängstigendste, was ich jemals getan habe", gesteht Bill in einer Pressemitteilung des Ullstein-Verlags, bei dem die Lebensgeschichte des Musikers am 1. Februar unter dem Titel "Career Suicide – Meine ersten dreißig Jahre" erscheinen wird. Warum genau die Arbeit an dem Buch derart beängstigend gewesen ist, verriet der Autor nicht – aber er ist überzeugt: "Ich weiß, es wird Dinge für immer verändern."

Neben seiner Kindheit in Deutschland und dem großen Erfolg der Band Tokio Hotel berichte Bill im Rahmen der Autobiografie auch von "Eskapaden, Einsamkeit und der besonderen Beziehung zu seinem Bruder Tom". Zudem dürfte die Fans auch Details des weiteren Karrierewegs des Multitalents interessieren: Immerhin wohnt Bill mittlerweile nicht mehr in Deutschland, sondern in Los Angeles und arbeitete unter anderem bereits als TV-Juror und Modedesigner.

Bill Kaulitz im Dezember 2020

Bill Kaulitz im Januar 2021

Bill Kaulitz im November 2020

