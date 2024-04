Deswegen steigen Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice" aus

Bill (34) und Tom Kaulitz (34) waren in der vergangenen Staffel von The Voice of Germany erstmals als Coaches am Start – und konnten mit ihrem Kandidaten sogar gewinnen. Jedoch soll ihr Auftritt bei der beliebten Castingshow wohl auch nur bei diesem einen bleiben. Das verkünden die Twins jetzt in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". "Eigentlich war bei uns die ganze Zeit klar, dass wir nicht mehr dabei sind", erklärt Tom. Und auch den Grund für ihr überraschendes Aus wollen sie nicht vorenthalten. Demnach seien in der kommenden Zeit viele andere Projekte geplant – unter anderem auch die Europa-Tour ihrer Band Tokio Hotel.

"Ich hoffe, dass sich keiner beworben hat, der ausgerechnet zu uns ins Team wollte", meint Tom weiter im Gespräch mit seinem Bruder und fügt hinzu: "Wir hatten von vornherein nur für eine Staffel unterschrieben." Jedoch bedeutet das "The Voice"-Aus der beiden längst nicht, dass ihre Community künftig auf ähnliche Auftritte verzichten muss. Ganz im Gegenteil sogar, wie Bill ausplaudert: "Wir drehen auch schon die zweite Staffel von etwas anderem." Und damit noch lange nicht genug, denn neben einem wiederkehrenden Format haben die zwei Musiker noch weitere Punkte auf ihrer Agenda. Demnach können sich die Fans noch in diesem Jahr auf "ein ganz großes tolles, neues TV-Projekt" freuen.

Nicht nur der Doppelstuhl der Kaulitz-Twins wird durch einen oder vielleicht sogar zwei neue Coaches ersetzt: Auch der Musiker Giovanni Zarrella (46) gab bereits bekannt, dass er in der diesjährigen Staffel nicht nach den Gesangstalenten von morgen suchen wird. Auch in seinem Fall machen ihm andere Verpflichtungen und Pläne einen Strich durch die "The Voice"-Rechnung. "Wenn ich etwas mache, dann mit 100 Prozent", betonte der Sänger auf seinem Instagram-Profil und fügte hinzu: "Und all diese Dinge haben mich zu einer traurigen Entscheidung gebracht."

Getty Images Tom Kaulitz, Malou Lovis Kreyelkamp und Bill Kaulitz bei "The Voice of Germany"

Getty Images Giovanni Zarrella, Musiker

