"Hot": Diesen Politiker findet Bill Kaulitz total sexy!

Bill Kaulitz (34) plaudert gerne mal über sein Privatleben! Gemeinsam mit seinem Bruder Tom Kaulitz (34) jettet der Tokio Hotel-Frontmann um die Welt und kehrt in den besten Restaurants ein. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" sprechen die Zwillinge von einem Besuch in einem Lokal in Berlin, in dem es zu einer Begegnung kam, die das Herz des Sängers ziemlich höher schlagen ließ. "Wir waren im Borchardt, da sitzen ja auch den ganzen Tag nur so Politiker rum. Da kam dann doch dieser Typ von der SPD, den fand ich übrigens ganz sexy", schwärmt Bill. Bei seinem Angebeteten handelt es sich um Lars Klingbeil.

Mit Lars scheint das Duo auch angestoßen zu haben. "Mit dem haben wir einen Schluck Rotwein getrunken", erzählt der 34-Jährige weiter, ehe er ins Schwärmen kommt: "Ich kannte ihn vorher nicht. Ein gut aussehender Typ. Ich weiß nicht, was der politisch groß macht, aber ich fand ihn heiß." Wie der SPD-Politiker das Aufeinandertreffen mit den Kaulitz-Brüdern fand, ist nicht bekannt.

Offenbar scheint Bill einen ziemlich prominenten Geschmack zu haben. Vor wenigen Wochen schien der Musiker mit Marc Eggers (37) anzubandeln. "Marc ist Bill auf der Halloweenparty von Heidi nicht von der Seite gewichen. Die beiden kamen zusammen an, wirkten den ganzen Abend sehr vertraut miteinander, Bill suchte auch immer die Nähe zu ihm", berichtete ein Insider gegenüber RTL. Es soll sogar zu Küssen gekommen sein, bevor sie gemeinsam die Party verließen.

Getty Images Lars Klingbeil, Politiker

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Marc Eggers im Oktober 2019 in Köln

