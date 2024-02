Weg von Heidi? Tom und Bill Kaulitz zieht es nach Hamburg!

Haben sie etwa Heimweh? Bill (34) und Tom Kaulitz (34) haben bereits in jungen Jahren große Bekanntheit erlangt. Mit ihrer Band Tokio Hotel tourten die Brüder sogar im Ausland. Damals lebten sie in der Nähe von Hamburg. Mittlerweile wohnen die Musiker in den USA und genießen ihr Leben dort in vollen Zügen. Beruflich kehren sie aber auch immer mal wieder nach Deutschland zurück – können Bill und Tom es sich vorstellen, zurückzukehren?

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" schwärmen die zwei von ihrer alten Heimat, in die sie für einen Dreh kurzzeitig zurückkehrten. "Ich fahre in Hamburg durch einen Stadtteil und habe sofort gedacht: wunderschöne Häuser, ganz schick!", erzählt der Gatte von Supermodel Heidi Klum (50). Sein Bruder sieht das ganz ähnlich und plant sogar schon den nächsten Schritt: "Ich habe mir sofort aufgeschrieben, dass ich hier nach Immobilien suche."

Obwohl die beiden Tokio-Hotel-Stars mittlerweile im sonnigen Kalifornien residieren, bedeutet das nicht, dass ihre Fans gänzlich auf sie verzichten müssen. Erst vor wenigen Monaten konnten die beiden in den berühmt-berüchtigten Drehsesseln bei The Voice of Germany ihre musikalische Expertise auf die Probe stellen.

Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Bill und Tom Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis

Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

