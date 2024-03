Bill Kaulitz feierte wilde Partynacht mit Leonardo DiCaprio

Bill Kaulitz (34) wohnt nun schon seit über zehn Jahren im US-amerikanischen Sonnenstaat Kalifornien – genauso wie unzählige Hollywood-Größen. Mit dem ein oder anderen ist der Tokio Hotel-Frontmann scheinbar sogar befreundet. Wie er im "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood"-Podcast verrät, war er erst letztens zusammen mit Leonardo DiCaprio (49) feiern. "Ich war mit der absoluten A-List gerade wieder um die Häuser ziehen. Wir waren bis fünf Uhr morgens noch in irgendeinem Studio abgestürzt", erzählt er seinem Bruder Tom Kaulitz (34). Die beiden seien mit Bruno Mars (38) im Schlepptau bei Anderson Paak im Musikstudio gelandet.

Da wäre der Mann von Heidi Klum (50) auch gern dabei gewesen, reagiert er auf die Neuigkeit seines Bruders. Doch Bill ist, was die Partys mit den Stars angeht, wohl noch geteilter Meinung. Er meint: "Aber ich muss sagen, Tom, es ist ganz komisch. Ich frage mich immer, was die so denken. Die sind dann immer alle so besoffen und die wollen dann jammen und alle reden über Musik. [...] Und das ist ja auch irgendwie süß...“ Aber für ihn selber sei das wohl nichts. Er sei nicht "der Typ, der Mukke macht mit anderen" – vor allem nicht, wenn er Party mache. Das Problem sei vor allem, dass er dann nicht richtig abliefern könne: "Ich bin auch nicht so eine Wundertüte [...] Ich bin so eine gestresste Maus, ich bin auch nie so im Moment dann", gibt er zu. Doch im Nachhinein sei es cool gewesen.

Wie der Band-Star wirklich drauf ist, werden die Fans wohl bald in der Netflix-Doku der Zwillinge zu sehen bekommen. Wie die Streamingplattform vor wenigen Tagen bekannt gab, werde am 25. Juni der Film "Kaulitz & Kaulitz" erscheinen, in welchem Bill und Tom private Details aus ihrem Leben preisgeben. Dafür haben sich die Brüder ganze acht Monate begleiten lassen. Demnach können sich die Zuschauer wohl auch über jede Menge Party, Drama oder auch Einblicke in ihr Liebesleben freuen.

