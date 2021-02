Chris Töpperwien (46) ist stolz auf seine Vergangenheit als "Currywurstmann"! Vor knapp zehn Jahren entschied sich der Goodbye Deutschland-Star dazu, Deutschland den Rücken zu kehren, um sich mit dem Verkauf von Currywürsten in den USA ein neues Leben aufzubauen. Seitdem ist der vor allem für seinen Spitznamen bekannte 46-Jährige aber auch immer mal wieder in dem ein oder anderen Reality-Format zu sehen. Am vergangenen Donnerstag kündigte er überraschend an, dass er nicht mehr "Currywurstmann" genannt werden will. Gemeinsam mit Promiflash blickte Chris jetzt auf seine Zeit als Wurstverkäufer zurück!

"In erster Linie verbindet mich der 'Currywurstmann' mit den USA – besonders mit L.A.! Dort habe ich jahrelang teilweise 18 Stunden pro Tag in einem Food Truck Currywurst, Hotdogs, Pommes frites und Sandwiches verkauft", erklärte Chris im Gespräch mit Promiflash die Verbindung, die er zu seinem Künstlernamen hat. Diese Zeit, in der er viele positive, aber auch einige negative Erfahrungen gemacht habe, sei für ihn rückblickend betrachtet sehr besonders: "Ich würde sagen, dass es mitunter die schönste Zeit in meinem Leben war, aber auch die Lehrreichste", betonte er.

Von dem Gericht, das ihm einst seinen Beinamen verlieh, bekommt Chris aber trotz seiner Entscheidung, zukünftig seine Person stärker in den Vordergrund zu stellen, dennoch nicht genug, wie er im Interview mit Promiflash klarstellte: "Currywurst ist und bleibt natürlich mein Lieblingssnack Nummer eins."

Chris Töpperwien in Oberhausen

Chris Töpperwien, Reality-TV-Teilnehmer

Chris Töpperwien bei der After-Dschungel-Party

