Seit mehr als zwei Jahren läuft es musikalisch für Sängerin Mathea absolut rund! Die Österreicherin landete Anfang 2019 mit ihrer Single "2x" einen echten Megahit – und seitdem will die Erfolgssträhne einfach nicht abreißen! Erst Ende 2020 wurde die einstige The Voice of Germany-Kandidatin für eine 1Live Krone als beste Künstlerin nominiert. Gerade hat sie einen neuen Liebeskummer-Banger rausgebracht – und Promiflash verraten, was dahinter steckt!

"Tut mir nicht leid" erzählt die Geschichte von einer toxischen Partnerschaft, in der einer einfach viel mehr gibt als der andere. Eine Erfahrung, die Mathea in der Vergangenheit bereits selbst machen musste, wie sie Promiflash erzählt: "Der Song handelt von einer sehr ungesunden Beziehung, in der ich mich befand. Viele echte Ereignisse werden angesprochen. Zum Beispiel der Geburtstag, an dem ich die ganze Nacht lang auf ihn gewartet habe oder Laura – die gibt es übrigens wirklich." Der Track fühle sich für die 22-Jährige wie ein Befreiungsschlag an. Als sie sich ihren Kummer von der Seele schrieb, habe sie eine unheimliche Stärke gespürt, die sie bis heute fühle, wenn sie den Song performt oder hört.

Dass Mathea nach ihrer "The Voice of Germany"-Teilnahme 2016 einmal so erfolgreich werden würde, hätte sie selbst wohl am wenigstens gedacht. "Also erwartet habe ich das ganz sicher nicht. Als es mit '2x' von null auf 100 so explodierte, war niemand so richtig drauf vorbereitet. Geträumt hab ich aber schon immer davon", berichtet sie.

