Morgen ist es wieder so weit: Die 1Live Krone wird verliehen! Dieses Jahr muss das Event wegen der anhaltenden Gesundheitskrise etwas anders ablaufen als in den vergangenen 20 Jahren – dass die Verleihung womöglich verschoben wird oder gar ganz ausfallen muss, dagegen taten die Veranstalter eine Menge. So wird die Gala parallel auf 1Live, im Livestream im Netz und im WDR begleitet werden. Aber wer hat eigentlich 2020 eine Chance auf die begehrte Krone? Unter anderem die Vorjahres-Abräumerin Juju (28) darf auf die Trophäen Nummer drei und vier hoffen!

Die gebürtige Neuköllnerin ist nämlich in gleich zwei Kategorien nominiert: Als beste Künstlerin und als bester Hip-Hop-Act. In letzterer Sparte ist sie sogar die einzige weibliche Anwärterin. Auch ihre gute Freundin und Feature-Partnerin Loredana ist in diesem Jahr wieder nominiert, zudem Amilli, Lea (28) und Mathea. In der Kategorie bester Künstler dürfen Clueso (40), Mark Forster (37), Fynn Kliemann (32), Joris (30) und Nico Santos (27) auf eine Krone hoffen. Auch eine Band soll 2020 wieder ausgezeichnet werden – und AnnenMayKantereit beerben. Nominiert sind Giant Rooks, Leoniden, Milky Chance, Seeed und Von Wegen Lisbeth.

Wie in jedem Jahr soll es auch dieses Mal Liveacts geben, unter anderem wird Robin Schulz (33) mit dem WDR Funkhausorchester seine Hits performen. Hinzu gesellen sich die Newcomerin Zoe Wees, Lea, Clueso, Céline und Loredana sowie Bausa und Bosse. Die Voting-Phase ist zudem schon abgeschlossen – man darf also gespannt sein, für wen die 1Live-Hörer im Netz abgestimmt haben!

Hier noch einmal alle Nominierten der 1Live Krone 2020 im Überblick:

Beste Single

Mark Forster – "Übermorgen"

Robin Schulz feat. Alida – "In Your Eyes"

Topic (28) & A7S – "Breaking Me"

VIZE & Tom Gregory – "Never Let Me Down"

Zoe Wees – "Control"

Beste Künstlerin

Amilli

Juju

Lea

Loredana

Mathea

Bester Künstler

Clueso

Mark Forster

Fynn Kliemann

Joris

Nico Santos

Beste Band

Giant Rooks

Leoniden

Milky Chance

Seeed

Von Wegen Lisbeth

Bester Newcomer Act

Céline

Kynda Gray

Majan

Provinz

Zoe Wees

Bester Dance Act

Felix Jaehn (26)

Purple Disco Machine

Robin Schulz

Topic

VIZE

Bester Hip-Hop Act

Apache 207

Capital Bra (25)

Juju

KitschKrieg

Kontra K (33)

Ufo361 (32)

Getty Images Juju und Felix Lobrecht bei der 1Live Krone 2019

Getty Images Henning May und Casper bei der 1Live Krone 2019

Getty Images Lea und Nico Santos bei der 1Live Krone 2019

