Gleich doppelte M-Power bei der heutigen The Voice of Germany-Folge! Mia aus Buxtehude versuchte ihr Glück bei den Blind Auditions der diesjährigen Staffel der Talentshow. Sie performte den Song "2x" der Sängerin Mathea (23) – die ihre Karriere damals in der Show startete. Und das war Grund genug für ein bisschen mentale Unterstützung: Mathea stattete der Kandidatin bei "The Voice" vor ihrem Auftritt einen Überraschungsbesuch ab!

Mia war außer sich vor Freude, als im Backstage-Bereich plötzlich ihr Idol Mathea um die Ecke kam. Die Sängerin feiert mittlerweile große Erfolge, doch auch sie fing klein an: 2016 trat sie bei den Blind Auditions auf und stieg ins Team von Yvonne Catterfeld (41) ein. Nun gab sie der neuen Kandidatin einen Tipp mit auf den Weg: "Sing' einfach für dich selbst und sing' für das, was der Song beinhaltet."

Und der Ratschlag hat gefruchtet: Gleich zwei Buzzer erhielt Mia für ihre Version von "2x". Die Juroren erkannten jedoch sofort, um welchen Song es sich handelte, was Mathea schließlich dazu brachte, selbst noch einmal die Bühne zu betreten und das Lied mit Mia erneut zu performen. Am Ende musste sich die Buxtehuderin aber entscheiden: Team Mark Forster (38) oder Team Johannes Oerding (39)? Sie blieb letztendlich bei dem Buchstaben "M" und entschied sich für das Team von Mark.

Anzeige

ProSiebenSAT.1/André Kowalski Johannes Oerding, Nico Santos, Sarah Connor und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Juroren 2021

Anzeige

shrvncrz Sängerin Mathea

Anzeige

Instagram / markforsterofficial Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de