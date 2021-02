Christopher Lund Nissen (29) ist überglücklich! Seit einigen Jahren ist der Däne unter seinem Künstlernamen Christopher im Musikgeschäft ziemlich erfolgreich: Mit Songs wie "I Won’t Let You Down" oder "CPH Girls" landete er in seiner Heimat große Hits. Doch auch privat könnte es für ihn kaum besser laufen. Seit 2019 ist er mit dem Model Cecilie Haugaard verheiratet. Im September des vergangenen Jahres verkündeten die beiden, dass sie ein Kind erwarten – und nun ist es endlich so weit: Das Baby ist da!

Auf Instagram teilte der Sänger ein Foto von seiner Frau und ihrem Neugeborenen. Dazu schrieb er: "Meine Mädchen." Damit ist auch klar, dass Christopher und seine Liebste eine Tochter auf der Welt willkommen heißen können – und darauf ist der 29-Jährige mächtig stolz. "Wer regiert die Welt?", fragte er sich und antwortete darauf mit einem Emoji, das zwei Mädels zeigt.

Christophers Fans sind von diesen Neuigkeiten ganz aus dem Häuschen. Neben seinen Followern reihen sich aber auch einige Promis unter die Gratulanten. So schrieben beispielsweise die TikTok-Stars Lisa und Lena (18): "Herzlichen Glückwunsch."

