Freudige Nachrichten aus dem Hause Mathews! Ross Mathews (41) ist in den USA ein bekanntes TV-Gesicht. Er ist unter anderem als Juror der siebten Staffel der Show "RuPaul's Drag Race" bekannt, in der er "America's Next Drag Superstar" sucht. Beruflich läuft es also bestens für ihn. Aber auch privat kann sich der TV-Star nicht beklagen. Im Gegenteil: Ross verkündet nun voller Freude seine Verlobung auf Social Media.

Auf Instagram teilt der Juror ein Foto von sich und seinem Partner Dr. Wellington García. Und mit seinem neuesten Post offenbart Ross, dass er um die Hand seines Liebsten angehalten hat. "Ich bin so stolz darauf, dass mein Partner nach einem gemeinsamen Jahr – in dem wir eine Pandemie und Quarantänen meisterten – endlich 'Ja' gesagt hat. Er ist der cleverste, lustigste und liebevollste Mann, den ich kenne", schwärmt Ross. Auf dem zugehörigen Foto strahlen die beiden Männer nur so um die Wette und es wird deutlich: Die beiden dürften im absoluten Liebeshimmel schweben!

Ross offenbarte kürzlich in der The Drew Barrymore-Show bereits, dass er und sein Partner sich zunächst über Zoom-Dates kennenlernten. Schließlich trafen sie sich zum ersten Mal in Zeiten einer Pandemie. "Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt", betont der 41-Jährige nun.

