Ross Mathews (42) ist nun ein verheirateter Mann! Vergangenes Jahr im Februar hatte der RuPaul's Drag Race-Juror seine Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass er um die Hand seines Freunds Dr. Wellington García angehalten habe. Im Netz teilte der Moderator damals ein gemeinsames Bild des Paares, auf dem die Frischverlobten glücklich in die Kamera lächelten. Nun haben sich Ross und Wellington auch endlich das Jawort gegeben.

Wie People jetzt berichtete, traten die beiden Turteltauben am vergangenen Samstag gemeinsam vor den Traualtar. Die private Zeremonie fand in einem Luxus-Resort in Puerto Vallarta in Mexiko statt, wo sich Ross und Wellington zwei Jahre zuvor das erste Mal getroffen hatten. "Es war eine Hochzeit an einem traumhaften Urlaubsort", schwärmte der 42-Jährige von der Vermählung. "Wir haben 130 Leute eingeladen und dachten, dass vielleicht 50 Leute kommen würden. Aber es kamen 110 Leute – ich bin überglücklich!", fuhr er fort.

Unter den Gästen der Trauung waren auch einige prominente Persönlichkeiten. So gab Drew Barrymore (47) dem Paar beispielsweise die Ehre, ihr Blumenmädchen zu sein. Auch bei der Entscheidung, wo die Hochzeit stattfinden sollte, war die Schauspielerin sehr hilfsbereit. "'Macht es dort, wo ihr es machen wollt, und die Leute, die dort sein sollen, werden dort sein'. Also haben wir den Ort gewählt, an dem wir uns zum ersten Mal getroffen haben", erinnerte sich Ross an ein Gespräch mit der 47-Jährigen zurück.

Anzeige

Instagram / helloross Wellinthon García und Ross Mathews im Mai 2022

Anzeige

Instagram / helloross Ross Mathews und Drew Barrymore im Februar 2022

Anzeige

Instagram / helloross TV-Star Ross Mathews und sein Verlobter Dr. Wellington García.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de