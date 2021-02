Aus der Sportwelt kommt eine Schock-Nachricht. Louis Nix III war ein ehemaliger Profi-Footballer. Er spielte in der Position als Nose Tackle in der NFL. Er stand für insgesamt vier Teams auf dem Rasen und beendete seine Karriere vor fünf Jahren, als er bei den Jacksonville Jaguars unter Vertrag stand. Doch jetzt gibt es traurige News über den einstigen Sportler: Der 29-Jährige wurde tot aufgefunden.

Wie TMZ berichtet wurde der US-Amerikaner vergangene Woche als vermisst gemeldet. Am Samstag wurde schließlich seine Leiche gefunden – das bestätigte seine Mutter. Die Umstände seines Todes sind bis dato unklar. Die Polizei gab allerdings bekannt, dass am Wochenende ein Auto, dass vermutlich Louis gehörte, aus einem See in Jacksonville geborgen wurde.

Im vergangenen Dezember entkam Louis nur knapp dem Tod. Er geriet in seiner Heimatstadt in Florida in einen bewaffneten Raubüberfall. Er wurde dabei in die Brust geschossen und lag zwei Wochen im Krankenhaus. "Ich weiß, es klingt wie ein Klischee, aber ich bin einfach nur froh, am Leben zu sein", sagte er nach den schrecklichen Ereignissen.

