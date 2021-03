Ray Quinn macht gerade eine schwere Zeit durch. Der Finalist der britischen Ausgabe von X Factor musste im vergangenen November einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Sein Vater Ray Quinn Sr. war an Krebs gestorben, nur sechs Wochen nachdem die Krankheit bei ihm diagnostiziert worden war. In einem Interview spricht der UK-Dancing on Ice-Champion von 2009 nun über den Verlust seines Papas und gibt an: Er hat dessen Tod noch nicht verarbeitet.

"Als mein Dad im November verstarb, war das wirklich eine ziemlich traurige und dunkle Zeit. Es war eine richtig schwierige Zeit für mich", teilt Ray der britischen Ausgabe vom OK!-Magazine mit. Besonders hart sei für den Sänger gewesen, dass sein Vater nach der Krebsdiagnose so schnell gestorben war, obwohl die Ärzte sagten, dass er wahrscheinlich noch sechs bis acht Monate leben würde. So waren dem 32-Jährigen nur noch wenige gemeinsame Wochen mit seinem Papa geblieben, bevor Letzterer verstarb. "Ich bin noch immer dabei, das zu verarbeiten, wie ihr wahrscheinlich bemerken könnt", fährt er fort.

Zum Glück hat Ray in dieser traurigen Zeit jemanden an seiner Seite, der ihn trösten kann: Emily Fletcher, seine Verlobte und Partnerin seit knapp sieben Jahren, bietet dem Vater eines Sohnes gerade zweifelsohne den Halt und die Unterstützung, die er benötigt.

Instagram / rayquinn_uk Ray Quinn Sr., der Vater von Ray Quinn

Instagram / rayquinn_uk Ray Quinn im Februar 2021

Getty Images Ray Quinn bei den Tric Awards in London im März 2019

