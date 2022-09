X-Factor-Star Ray Quinn ist zum zweiten Mal Vater geworden!

Ray Quinn kann sich über weiteren Nachwuchs freuen! Der Sänger nahm 2006 an der englischen Ausgabe von The X-Factor teil und belegte den zweiten Platz. Auch privat scheint für den Briten alles bestens zu laufen. 2017 lernte er die Lehrerin Emily Ashleigh in einer Bar kennen. Vor zwei Jahren folgte die Verlobung. Anfang dieses Jahres verkündete das Paar, dass sie ein Kind erwarten. Jetzt ist Ray Vater einer Tochter geworden!

"Ich genieße jeden besonderen Moment mit unserem wunderschönen, kostbaren kleinen Mädchen", schrieb der stolze Vater auf seinem Instagram-Profil und verriet, dass sein Baby am 4. September das Licht der Welt erblickt hatte. Zudem veröffentlichte er zwei Polaroid-Schnappschüsse seiner kleinen Familie. Ray teilte mit seinen Fans ein weiteres Detail: Seine Kleine hört auf den Namen Summer Reign Quinn.

Für den 34-Jährigen ist es nicht das erste Kind – gemeinsam mit seiner Ex-Frau Emma Stephens hat er einen Sohn namens Henry. 2015 ging seine Ehe in die Brüche. Kurz nach dem Liebes-Aus sprach er mit The Sun und verriet: "Obwohl dies offensichtlich eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben ist, bin ich mit meiner neuen Musik beschäftigt [...]." Ein Jahr später lernte er schließlich seine Verlobte Emily kennen.

Anzeige

Instagram / rayquinn_uk Ray Quinn und Emily Ashleigh im Juli 2022

Anzeige

Instagram / rayquinn_uk Ray Quinn, seine Verlobte Emily und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / rayquinn_uk Ray Quinn, britischer Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de