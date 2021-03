Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (78) trauert um ein geliebtes Familienmitglie. Der ehemalige DFB-Arzt und seine Frau Karin widmeten sich in den vergangenen Monaten einem besonderen Menschen – das Ehepaar pflegte Margareta Katharina Wohlfahrt, die Schwiegermutter des ehemaligen FC Bayern München-Arztes. Diese hatte gemerkt, dass sie nicht mehr lange leben würde, hatte aber einen letzten Wunsch: Sie wollte im Kreise ihrer Familie sterben. Nun ist sie im Alter von 102 Jahren verstorben – Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hatte sich bis zuletzt um sie gekümmert.

Gegenüber Bild bekundeten die Angehörigen ihre Trauer. "So sehr wir vor diesem Moment Angst hatten, so kostbar war es, unsere Mutter hinüber zu begleiten. Sie war das Zentrum unserer Familie", erzählte Ehefrau Karin Müller-Wohlfahrt. Das Paar sei auch in den letzten Minuten der Seniorin bei ihr gewesen und habe ihr die Hände gestreichelt. "Wir sind unendlich dankbar, dass wir bei ihr sein durften, als sie starb. Aber wir vermissen sie schmerzlich", sagten die beiden.

Zuvor hatten Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und seine Frau der älteren Dame ein eigenes Zimmer eingerichtet und versucht, ihr die letzten Monate möglichst schön zu gestalten: "Es war immer einer von uns bei ihr. Wir haben ihr CDs eingelegt, mit Chopin, Mozart und Beethoven, die sie so liebte."

Anzeige

Christof Stache/AFP/Getty Images Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt

Anzeige

Getty Images Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Sportmediziner

Anzeige

Martin Rose/Getty Images Andreas Köpke, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und Klaus Eder bei der WM 2014 in Brasilien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de