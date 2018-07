Während die Spieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft häufiger wechseln, ist das Team hinter dem Team schon lange Zeit dasselbe. 1995 übernahm Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (75) eine wichtige Rolle und betreut seitdem die medizinischen Behandlungen der Kicker. Der Arzt kümmert sich nach einer Pause zusätzlich um die FC Bayern-Stars. Die Münchner können sich noch auf seine Dienste verlassen, doch die DFB-Elf hat eine freie Stelle zu vergeben: Müller-Wohlfahrt hört auf!

In einer dpa-Pressemitteilung erklärte der 75-Jährige seinen Rücktritt: "Ich hatte 23 fantastische Jahre im Kreise des DFB mit großartigen Erfolgen und eindrucksvollen Erlebnissen. Es haben sich in dieser Zeit wunderbare Freundschaften entwickelt, die Atmosphäre war immer geprägt durch großes Vertrauen." Der Orthopäde werde mit allen Beteiligten auch in Zukunft eng verbunden bleiben und ihnen mit seinem Rat zur Seite stehen.

Bundestrainer Joachim Löw (58) akzeptierte Müller-Wohlfahrts Entscheidung, ist aber trotzdem traurig über dessen Abschied: "Er ist eine absolute Institution im medizinischen Bereich, an seinem Wort, an seiner Einschätzung hatte ich als Trainer niemals Zweifel." Jogi verriet in seinem Statement außerdem, dass der Doktor Platz für jüngere Kollegen machen wolle.

Odd Andersen/AFP/Getty Images Sami Khedira und Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt

Anzeige

Martin Rose/Getty Images Andreas Köpke, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und Klaus Eder bei der WM 2014 in Brasilien

Anzeige

Patrik Stollarz/AFP/Getty Images Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und Joachim Löw beim Training der deutschen Nationalmannschaft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de