Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (77) kehrt dem FC Bayern München endgültig den Rücken! Bereits von 1977 bis April 2015 saß der Sportmediziner auf der Spielerbank des Bundesligisten. Aufgrund eines beschädigten Vertrauensverhältnisses zwischen ihm und dem Verein beendete der Arzt die Zusammenarbeit. Im November 2017 kehrte er dann jedoch wieder zu den Bayern zurück. Doch jetzt soll definitiv Schluss sein: Hans-Wilhelm gibt nach über 40 Jahren seinen Posten als Mannschaftsarzt des bayerischen Fußballklubs auf!

"Wenn ich auf meine vierzig Jahre beim FC Bayern zurückblicke, bin ich glücklich und sehr zufrieden", ließ Hans-Wilhelm in einer offiziellen Pressemitteilung auf der Internetseite des FC Bayern München verlauten. Nicht nur die Erlebnisse und Erfolge, sondern auch die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen hätten "Mull", wie Hans-Wilhelm liebevoll von den Spielern genannt wurde, nachhaltig geprägt. In Zukunft will sich der 77-Jährige auf die Arbeit in seiner Münchner Praxis fokussieren.

"Mull hat über Jahrzehnte beim FC Bayern hervorragende Arbeit geleistet und damit weltweit einen Standard in der Sportmedizin gesetzt", sprach auch Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge (64) dem Orthopäden seinen Dank aus. Ab sofort sollen zwei weitere Ärzte aus dem Team um Müller-Wohlfahrt die bisherige Arbeit des gebürtigen Niedersachsen fortsetzen.

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Orthopäde

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, ehemaliger Mannschaftsarzt des FCB

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München



