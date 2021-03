Georgia Love (32) bekam offenbar alles, was sie sich je gewünscht hatte! Letzten Freitag heiratete die einstige australische Bachelorette ihren damaligen Gewinner und heutigen Partner Lee Elliott. Die romantische Zeremonie fand in Hobart in Tasmanien statt. Vor atemberaubender Kulisse schritt der TV-Star in einem edlen Designer-Hochzeitskleid zum Altar. Jetzt teilte der zuständige Couture-Designer der Robe, Jason Grech, Fotos von Georgias Anprobe – und die zeigen: Georgia sah in ihrem Hochzeitskleid absolut bezaubernd aus!

Auf den Schnappschüssen, die Jason auf Instagram teilte, trägt Georgia das wunderschöne, trägerlose, extrem tief ausgeschnittene Traumkleid in einem cremefarbenen Weißton. Während der Designer den Stoff der außergewöhnlichen Garderobe behutsam berührt, strahlt die ehemalige Rosenverteilerin über beide Ohren in die Kameralinse. "Das ist das Kleid meiner Träume. Ich liebe dich so sehr, Jase", lobte die 27-Jährige den Modeschöpfer in den höchsten Tönen.

Neben dem eigentlichen Hochzeitskleid trug Georgia an dem wohl schönsten Tag ihres Lebens noch ein weiteres Kleid desselben Designers. Für den Empfang hatte die Beauty ein weißes Kleid mit aufwendigen Perlenverzierungen und einem Tüllrock, der bis knapp über ihr Knie reichte, an. Diese beiden Kleider sahen nicht nur prächtig aus – in ihnen konnte die Braut auch wunderbar tanzen: Im Netz teilte sie jede Menge Clips, wie sie und Lee auf ihrer Hochzeit das Parkett rocken. Wie findet ihr Georgias Hochzeitskleid? Stimmt unten ab!

Instagram / jasongrech Georgia Love und der australische Designer Jason Grech

Instagram / jasongrech Georgia Love in ihrem Empfangskleid auf ihrer Hochzeit

Instagram / jasongrech Georgia Loves Empfangskleid, März 2021

