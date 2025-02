Ex-Bachelorette Georgia Love und Lee Elliott sind getrennt

Georgia Love (36) schien mit Lee Elliott den Mann ihres Lebens gefunden haben: Das Paar lernte sich 2016 in der australischen Staffel von Die Bachelorette kennen, wo der Handwerker das Herz der TV-Bekanntheit erobern konnte. Nun geben die beiden aber eine traurige Nachricht auf ihren Instagram-Accounts bekannt: Sie gehen fortan getrennte Wege. "Nach neun wundervollen gemeinsamen Jahren, davon vier als Ehepaar, haben wir die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, uns in Liebe zu trennen. Unsere Beziehung war etwas ganz Besonderes und wir werden die Erinnerungen, die Liebe und das Lachen, das wir gemeinsam hatten, immer in Ehren halten", schreiben sie in ihren Storys.

Laut Daily Mail kursierten bereits seit einigen Monaten Spekulationen über eine mögliche Trennung des einstigen Traumpaares. Insbesondere die Tatsache, dass sie die Feiertage getrennt voneinander verbrachten, brachte die Gerüchteküche zum Brodeln – abgesehen davon, dass sie auch ohne ihre Eheringe gesichtet wurden. Wie Georgia und Lee in ihren Statements erklären, scheint allerdings nichts Schlimmes zwischen ihnen vorgefallen zu sein. "Es gibt kein Drama, kein böses Blut. Es sind einfach zwei Menschen, die sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben, sich aber immer noch tief respektieren und füreinander sorgen", erklären die einstigen Reality-TV-Darsteller und betonen, weiterhin Freunde zu bleiben.

Die ehemalige Fernsehreporterin und ihr Auserwählter galten lange Zeit als Paradebeispiel dafür, dass es möglich ist, die Liebe in einer TV-Show zu finden. Nachdem Georgia dem Bachelorette-Kandidaten die letzte Rose überreicht hatte, führten sie eine dreijährige Beziehung und verlobten sich im September 2019. Eigentlich wollten die Turteltauben bereits im darauffolgenden Jahr in Italien vor den Traualtar treten – die Beschränkungen des Coronavirus machten ihnen allerdings einen Strich durch die Rechnung. 2021 war es dann aber so weit und sie gaben sich in der Frogmore Creek Winery außerhalb von Hobart, Australien, das Jawort.

Getty Images Georgia Love und Lee Elliott, November 2018

Getty Images Georgia Love und Lee Elliott, TV-Stars

