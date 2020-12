Wagen sie endlich den nächsten Schritt? Die australische Ex-Bachelorette Georgia Love (32) und der Gewinner ihrer Staffel Lee Elliott sind seit 2016 ein Paar. Seitdem zeigen sie sich total verliebt auf Social Media. Auch ihre Verlobung im September vergangenen Jahres teilten sie mit ihrer Community im Netz. Wegen der anhaltenden Gesundheitslage konnten sie sich das offizielle Jawort bisher noch nicht geben. Im Netz spekuliert man jetzt allerdings: Georgia und Lee wollen sich spontan auf Tasmanien trauen lassen!

Am Donnerstag trat das Pärchen ihre Reise auf die Insel an. Dabei hinterließen sie einige Hinweise für ihre Follower auf Instagram, die auf eine Hochzeit deuten könnten. Georgia schrieb zu einem geteilten Beitrag von sich und ihrem Liebsten am Flughafen: "Nur ein bisschen aufgeregt, endlich den langen Gang entlangzuschreiten... den am Flughafen!", scherzte sie und spielte damit wohl auf den Gang zum Altar an. Außerdem postete sie ein Selfie von sich und Lee von der Landung. Einige Wochen zuvor hatten sie im Internet angegeben, dass die Insel der Standort für ihre Trauung sein soll. Eigentlich wollten die 32-Jährige und der Influencer in Italien den Bund der Ehe eingehen, mussten ihre Pläne aber canceln, nachdem die internationalen Grenzen geschlossen wurden. Jetzt scheint den Turteltauben nichts mehr im Weg zu stehen!

In Deutschland kam es bis jetzt noch nicht zu einer Bachelorette-Hochzeit, da sich alle Pärchen nach nur kurzer Zeit wieder trennten. Hoffnung gibt es jedoch noch: Erst gestern lief das Finale der diesjährigen Staffel mit Melissa (25). Tatsächlich geht die Beauty nicht als Single, sondern total verliebt mit Leander Sacher (23) an ihrer Seite aus der Sendung.

Anzeige

Instagram / georgiealove Lee Elliott und Georgia Love, australisches Bachelorette-Paar

Anzeige

Instagram / leeroyelliott Lee Elliott und Georgia Love, 2020

Anzeige

TV NOW Leander Sacher und Bachelorette Melissa im großen Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de