Nach Trennung: Lee Elliott genießt sein neues Single-Leben

Lee Elliott geht nun als frisch getrennter Single durchs Leben. Vor wenigen Tagen verkündeten er und seine langjährige Partnerin Georgia Love (36), von nun an getrennte Wege zu gehen. Trotz des frischen Liebes-Aus scheint der Australier aktuell aber guter Laune zu sein. Wie Lee mit seinen Fans in seiner Instagram-Story teilt, besuchte er vor wenigen Stunden das Melbourne Fashion Festival – und wie die Bilder vermuten lassen, scheint er sich prächtig zu amüsieren. Auf Schnappschüssen mit Freunden zeigt der frühere Handwerker sein breitestes Grinsen.

Neun Jahre gingen Lee und Georgia gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt hatten sie sich 2016 in der australischen Staffel von Die Bachelorette. Im März 2021 hatten sich die zwei bei einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben und sich ewige Liebe geschworen. Im Laufe der Jahre habe sich das Paar aber auseinandergelebt, wie sie mit der Verkündung der Trennung Ende Februar erklärten. "Nach neun wundervollen gemeinsamen Jahren, davon vier als Ehepaar, haben wir die unglaublich schwierige Entscheidung getroffen, uns in Liebe zu trennen. [...] Es gibt kein Drama, kein böses Blut. Es sind einfach zwei Menschen, die sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben, sich aber immer noch tief respektieren und füreinander sorgen", betonten sie auf Instagram.

Auch Georgia scheint sich nach der Trennung gut ablenken zu können. Nach dem Statement zum Liebes-Aus wurde es auf dem Social-Media-Kanal der Reality-TV-Bekanntheit erst ruhiger. Wenig später meldete sie sich dann aber doch bei ihren Fans, teilte ein Bild des blauen Himmels in ihrer Instagram-Story und bedankte sich für all die netten Nachrichten, die sie erreichten und ihr in der schweren Zeit Unterstützung boten.

Instagram / georgiealove Lee Elliott und Georgia Love im Mai 2024

Instagram / georgiealove Georgia Love, australische Reality-TV-Bekanntheit

