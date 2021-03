Ob der neue "The Girl on the Train"-Film ein Erfolg wird? Vor fünf Jahren wollte die Verfilmung des gleichnamigen Romanbestsellers die Kinos erobern. Trotz einer Besetzung mit namhaften Stars wie Emily Blunt (38), Justin Theroux (49) oder Luke Evans (41) fiel der Streifen bei den Kritikern jedoch durch. Nun gibt es eine neue Verfilmung von "The Girl on the Train" – ob die bei den Zuschauern besser ankommen wird?

Seit dem 26. Februar ist die Adaption der Hollywood-Produktion auf dem Streamingportal Netflix abrufbar. Bollywood-Star Parineeti Chopra spielt die weibliche Hauptrolle. Die Story: Mira fährt jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Dabei beobachtet die unglückliche Frau aus dem Zugfenster das scheinbar perfekte Leben eines Paares. Als Mira mitbekommt, dass die Frau spurlos verschwunden ist, begibt sie sich auf die Suche nach ihr und gerät dabei selbst ins Visier der Polizei.

Auch die weiteren Rollen wurden von indischen Schauspielern übernommen. So sind neben Parineeti unter anderem auch Aditi Rao Hydari, die die Rolle der verschwundenen Frau spielt, und Kirti Kulhari als Kommissarin Dalbir Kaur Bagga in dem Drama zu sehen. Gedreht wurde in Großbritannien, wo auch die Buchvorlage von Paula Hawkins spielt.

Getty Images Parineeti Chopra, Schauspielerin

Netflix Filmplakat von "The Girl on the Train"

Getty Images Schauspielerin Kirti Kulhari

