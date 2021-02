Während die Fans von Haus des Geldes sehnsüchtig auf die letzte Staffel der Erfolgsserie warten, hat Produzent Álex Pina – von dem übrigens auch der Netflix-Hit White Lines stammt – etwas Brandneues für seine Fans: "Sky Rojo"! In zwei Staffeln erzählen Pina und seine langjährige Schreibpartnerin Esther Martínez Lobato hier die packende Geschichte der drei Sexarbeiterinnen Coral, Gina und Wendy, die von ihrem Zuhälter verfolgt werden. Für alle, die es gar nicht mehr abwarten können, reinzuschauen, gibt es tolle Nachrichten: "Sky Rojo" erscheint schon im März auf Netflix!

Auf seinem offiziellen YouTube-Kanal enthüllte der Streamingdienstanbieter jetzt die Serien, die kommenden Monat online gehen werden – darunter auch "Sky Rojo" am 19. März. Direkt am 1. März kommt die lang ersehnte fünfte Staffel der Comicbuch-Adaption "Supergirl" und am 26. März feiert "Die Bande aus der Bakerstreet" ihr Debüt – ein Historien-Krimi mit Teenagern. Wer eher auf Taschentuchalarm steht, kann sich am 12. März über die Fortsetzung der südkoreanischen Romanze "Love Alarm" freuen.

Auch an der Filmfront hat Netflix im kommenden Monat wieder einiges zu bieten! Am 3. März erscheint der neue Highschool-Streifen "Moxie" mit After-Star Josephine Langford (23) – und am 9. März "Das Hausboot", die Dokuserie von und mit Fynn Kliemann und Olli Schulz (47). Wer größere Lust auf heftige Action hat, kann sich ab 15. März den Marvel-Streifen Deadpool 2 anschauen oder auch den Thriller "Nerve" mit den Star-Schauspielern Emma Roberts (30) und Dave Franco (35) ab 1. März.

