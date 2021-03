Rin Kambe, lass dein Haar herunter! Das Model Rin beschreibt sich selbst als "japanische Rapunzel" und macht diesem Namen auch alle Ehre. Neben dem Tanzen und Posieren liebt sie vor allem eines: lange, gepflegte Haare. Die Japanerin macht nicht nur an der Pole-Dance-Stange eine gute Figur – sie besticht vor allem durch eine Wallemähne, die ein echter Hingucker ist: Stolze 1,90 Meter ist die Haarpracht von Rin Kambe mittlerweile lang!

In einem YouTube-Interview spricht sie nun offen über ihre rekordverdächtige Mähne: Seit nunmehr 15 Jahren habe sie keinen Friseur mehr konsultiert – und auch in Zukunft sei kein Rendezvous mit der Schere geplant. "Ich hoffe, meine Haare werden noch länger", sagt das tanzende Rapunzel-Lookalike motiviert und gibt auch den Grund für diese außergewöhnliche Frisur an: "Ich glaube, dass natürliches Haar ein Mittel für den maximalen Selbstausdruck ist und ich bin glücklich, wenn die Leute begeistert aus meiner Rapunzel-Tanzshow gehen."

Rins spezieller Look zieht mit Sicherheit alle Blicke auf sich. Die XXL-Mähne will jedoch auch zeitaufwendig gehegt und gepflegt werden. "Ich sollte [die Haare] alle fünf bis sieben Tage waschen", merkt das Haarwunder an. Während Rin nur das Deckhaar mit Shampoo wäscht, genießen die Haarlängen eine gesonderte Pflegebehandlung.

Anzeige

Instagram / rin_rapunzel Rin Kambe, Model

Anzeige

Instagram / rin_rapunzel Rin Kambe, Model

Anzeige

Instagram / rin_rapunzel Rin Kambe, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de