Von New York City nach Puerto Rico nach Hollywood: Das Leben von Henry Darrow war ein bewegtes. Als älterer zweier Söhne an der amerikanischen Ostküste geboren, zog er gemeinsam mit seinen Eltern schon früh in deren karibische Heimat. 1954 siedelte er dann nach Kalifornien über, wirkte an Theaterstücken mit und lernte seine spätere Frau Lucy kennen. Bekanntheit erlangte Henry durch zahlreiche Fernsehserien wie "The High Chaparral", "Bonanza" oder "Rauchende Colts", in "Zorro – Der schwarze Rächer" nahm er die Rolle des Don Alejandro de la Vega ein. Nun ist der Schauspieler im Alter von 87 Jahren verstorben.

"Ruhe in Frieden, mein alter Freund. Man wird dich vermissen", schrieb Henrys Publizist Michael B. Druxman auf seiner Facebook-Seite. Die Screen Actors Guild bezeichnete den Verstorbenen auf Twitter als "den Stolz Puerto Ricos". Robert Beltran, der einst an der Seite Henrys spielte, nannte ihn "einen Künstler der höchsten Stufe". "Seine intellektuelle Neugier, sein großmütiger Geist, seine Fröhlichkeit waren seine großartigsten Eigenschaften. Alle jungen Schauspieler sollten sich mit Henry auseinandersetzen und von ihm lernen", erklärte er weiter.

Ab 1981 war Henry in zweiter Ehe mit Schauspielkollegin Lauren Levinson verheiratet, mit der er in North Carolina lebte. Henry fokussierte sich während seiner Karriere vornehmlich auf Fernsehserien denn auf Spielfilme. Seinen letzten Auftritt in einem Film hatte er 2012 in "Soda Springs".

Getty Images Henry Darrow im Jahr 2012 in Kalifornien

Getty Images Henry Darrow im Jahr 2004

Getty Images Henry Darrow bei einer Award-Verleihung 2012

