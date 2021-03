Große Trauer um einen Fußballstar! Stephen alias Steve Jagielka (43) war zehn Jahre lang professioneller Kicker in England. Seine Karriere begann 1986 beim Verein Stoke City, führte ihn zu Shrewsbury Town, wo er am längsten spielte, über Sheffield United bis hin zu seiner letzten Station: Accrington Stanley. Nach 2006 wurde es jedoch ruhig um den einstigen Mittelfeldspieler. Stattdessen nahm die Karriere seines kleinen Bruders Phil Fahrt auf, der bis heute in der Premier League spielt. Jetzt wurden diese traurigen Nachrichten bekannt: Steve ist heute überraschend verstorben!

Das gab sein ehemaliger Verein Accrington Stanley jetzt via Twitter bekannt. "Wir alle bei #ASFC sind am Boden zerstört über die Nachricht, dass unser ehemaliger Mittelfeldspieler Steve Jagielka verstorben ist. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden", heißt es in dem Statement. Weitere Details sowie die Todesursache wurden noch nicht bekannt gegeben. Steve wurde nur 43 Jahre alt.

Auch Steves einstiger Verein Sheffield United, bei dem sein Bruder Phil bis heute spielt, veröffentlichte einen Nachruf auf Twitter. "Sheffield United hat mit großem Bedauern erfahren, dass unser ehemaliger Spieler Steve Jagielka mit 43 Jahren verstorben ist – der Bruder unseres aktuellen Verteidigers Phil. Unser Mitgefühl geht an Phil und seine gesamte Familie in dieser schweren Zeit", lauten die emotionalen Zeilen. Phil hat sich noch nicht zum Tod seines Bruders geäußert.

Getty Images Steve Jagielka, ehemaliger Fußball-Profi

Getty Images Steve Jagielka beim Spiel Shrewsbury gegen Barnet in London, 2000

Getty Images Steve Jagielkas Bruder Phil

