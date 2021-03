Das sind doch mal tolle Neuigkeiten! Dass der Kardashian-Jenner-Clan total vernarrt in Kinder ist, ist wohl mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und geht es nach den berühmten Reality-Stars, ist der Babysegen auch noch lange nicht vorbei. Zuletzt sorgten Khloé Kardashian (36) und ihr Partner Tristan Thompson (30) für Schlagzeilen, denn das Paar wünscht sich sehnlichst weiteren Nachwuchs. Doch bevor es so weit ist, darf sich erst einmal eine andere über Familienzuwachs freuen: Die Stylistin der berühmten Geschwister ist still und heimlich Mutter geworden.

Wer Jen Atkin bei Instagram folgt, wird diese Nachricht wohl ziemlich überraschen. Denn auf den Fotos, die die Beauty-Expertin in den vergangenen Monaten hochgeladen hat, fehlt von einem Babybauch jede Spur. Das hat aber auch einen einfachen Grund: Ihr erstes Kind erblickte dank einer Leihmutter das Licht der Welt. Zu einem gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Sohn schreibt sie überglücklich: "Sag niemals nie! Lernt River Julién Rosenthal kennen, der am 05.03.21 geboren wurde."

Zahlreiche Follower sind prompt hin und weg und kommentieren den Beitrag der frischgebackenen Mama begeistert – so tatsächlich auch der eine oder andere aus dem Kardashian-Jenner-Clan. "Herzlichen Glückwunsch mein Boo-Bär! Ich liebe dich! Ich liebe River! Ich freue mich so für dich", hält zum Beispiel Khloé fest. Kendall Jenner (25) drückt mit zahlreichen Herz-Emojis ebenfalls ihre Begeisterung aus.

