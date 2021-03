So schnell musste noch kein Single Love Island wieder verlassen! In der vergangenen Folge der Flirtshow durften sich die Mädels über gleich drei neue Granaten freuen – darunter auch Timon Gommer. Die neuen Boys sollten Finn Emma und Emilia bei einem Blitz-Kennenlernen innerhalb einer halben Stunde von sich überzeugen. Doch Timon bekam kein Übernachtungsrendezvous ab und musste die Villa deshalb direkt wieder verlassen. Die verschmähte Granate ist überzeugt: Das kann nur am Aussehen gelegen haben!

Promiflash hat im Anschluss an seinen Exit mal bei Timon nachgefragt: Woran lag die Abfuhr der Girls seiner Meinung nach? "Dadurch, dass wir nur sehr kurz mit den Mädels gesprochen haben, ist das, denke ich mal, ein optischer Faktor gewesen", vermutet der 27-Jährige. "Ich bin der blonde, nicht-tätowierte Typ – der Leo war der dunkelhaarige, tätowierte Typ", fährt der Muskelberg fort. Genau darauf sei Emilia eben abgefahren und Finn Emma wiederum auf den Look von Hottie Chris.

Ganz klar: Timons erster Datingshow-Ausflug war eine ziemliche Pleite – hätte er trotzdem Lust auf mehr solcher Formate? "Das kann ich aktuell noch nicht beantworten. Im Moment ist natürlich noch die Enttäuschung groß, dass es nicht geklappt hat", gibt er ehrlich zu, meint aber auch: "Ich halte mir alle Türen offen und man wird sehen, was die Zukunft bringt."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

