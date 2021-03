Timon Gommer soll kurz vor dem Finale als Granate noch einmal Schwung in die Love Island-Villa bringen! Dabei hat er nicht unbedingt leichtes Spiel. Schließlich sind die meisten Islanderinnen mittlerweile glücklich vercoupelt. Nur die quirlige Finn Emma und die sensible Emilia Würsching wären noch offen für einen Flirt. Aber entsprechen sie auch seinem Beuteschema? Timon gab nämlich vor Staffelstart zu: Herzogin Meghan (39) ist seine absolute Traumfrau.

"Ich finde sie wunderschön. Ich hab damals die Serie Suits geguckt und habe mich da direkt in sie verliebt", schwärmte er im Gespräch mit Promiflash. Die ehemalige Schauspielerin hat dunkle Haare, sind die blonden Single-Ladys Emilia und Finn Emma damit raus? Timon stellte klar: "Bei der Haarfarbe habe ich eigentlich kein Beuteschema. Das Gesamtpaket muss stimmen." Er habe auch schon Blondinen gedatet.

Vielleicht wirft er auch ein Auge auf eine vergebene Islanderin. Vom Typ her könnten ihm Julia Wurzinger mit ihren braunen Locken gefallen oder Bianca Balintffy, die von ihren Gesichtszügen her ein wenig Ähnlichkeit mit Meghan hat. Damit würde er sich aber bei deren Flirts unbeliebt machen. Julia bandelt momentan mit Amadu Couhl an, Bibis Herz schlägt für Paco Hrb.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Timon, Kandidat bei "Love Island"

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

RTLZWEI / PARIS TSITSOS "Love Island"-Nachzüglerin Julia

