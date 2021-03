Ist das die nächste spektakuläre Wende in der Tiger King-Saga? In dem umstrittenen Netflix-Hit um private Wildtierzoos in den USA und deren Betreiber spielte Jeff Lowe eine zentrale Rolle. In der Dokumentation sahen die Zuschauer, wie zahlreiche Intrigen gesponnen wurden – offenbar bis hin zu Mordversuchen! Daher scheint es wenig verwunderlich, dass Jeff jetzt selbst fürchtet, Opfer eines Attentats geworden zu sein. Denn der Unternehmer hatte einen mysteriösen Schlaganfall.

Wie TMZ berichtete, sei Jeff in einem Casino in Oklahoma plötzlich ohnmächtig geworden. Er sei daraufhin per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht worden und werde dort ärztlich behandelt. Seine Frau Lauren habe berichtet, dass sie einen Schluck vom Drink ihres Mannes genommen und sich sofort unwohl gefühlt habe. Daher vermuten die beiden, dass jemand unbemerkt etwas in sein Glas gegeben haben könnte, hieß es weiter.

Jeff habe nicht geatmet, als er aufgefunden wurde. Lauren habe sofort den Notruf gewählt, sei aber voller Sorge gewesen, dass die Retter zu spät kommen würden: "Ich dachte, er würde in meinen Armen sterben!" Die Ärzte hätten mittlerweile eine Reihe Tests vorgenommen, könnten jedoch keine Ursachen für den geheimnisvollen Schlaganfall liefern, sagte sie abschließend.

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, "Tiger King"-Star

Anzeige

Instagram / laurenloweofficial Lauren und Jeff Lowe, bekannt aus "Tiger King"

Anzeige

Instagram / jeffloweofficial Jeff Lowe, Netflix-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de