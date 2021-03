Mit seiner Performance hat er alle in den Bann gezogen! Am Freitagabend fegten wieder die Promis und Profitänzer über das Let's Dance-Parkett. Einer überraschte mit seinem Auftritt dieses Mal besonders: Boxer Simon Zachenhuber! Sein energiegeladener und temperamentvoller Paso Doble riss nicht nur die Jury um Motsi Mabuse (39) von den Stühlen: Auch die Fans waren mehr als begeistert von Simons Leistung – und mussten sich teilweise etwas Luft zu fächeln!

"Du warst endlich mal auf Angriff eingestellt, das war gut", stellte Juror Joachim Llambi (56) nach dem Auftritt des 22-Jährigen fest. Und genau diese Angriffslustigkeit kam besonders bei den Fans an. "Heiß. Heißer. Zachenhuber", "Hoppla, das hatte aber Feuer" oder "Wir müssen kurz festhalten: Simon ist in diesem Outfit einfach nur hot", kommentierten Twitter-User äußerst euphorisch. Ganz offensichtlich hat der Sportler den einen oder anderen Supporter mit seiner Darbietung gewaltig um den Finger gewickelt – und sein Outfit trug das Übrige sicherlich dazu bei! Insgesamt 23 Punkte konnte er mit Tanzpartnerin Patricija Belousova einheimsen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Simon gegenüber Promiflash verraten, wie er die TV-Zuschauer noch überraschen will. "Die besten Überraschungen passieren meist spontan", hatte er sich noch ziemlich bedeckt gehalten. Doch ganz offensichtlich ist ihm das jetzt aber schon gelungen – oder? Wie fandet ihr Simons Auftritt? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

Getty Images Simon Zachenhuber und Patricija Belousova in der vierten "Let's Dace"-Show 2021

Getty Images Simon Zachenhuber und Patricija Belousova, "Let's Dance"-Paar 2021

