Kann Simon Zachenhuber mit Kritik umgehen? Seit einigen Wochen stellt der Profiboxer sein tänzerisches Talent auf der Let's Dance-Bühne unter Beweis. Gemeinsam mit der Profitänzerin Patricija Belousova verzauberte er vergangene Woche mit seinem Contemporary – doch von der Darbietung zeigten sich nicht wirklich alle begeistert. Juror Jorge Gonzalez (53) kritisierte Simons Performance. Promiflash verriet er, wie er mit der Einschätzung der Jury zurechtkommt.

Wirklich negativ zu Herzen nimmt sich der Sportler die Bemerkungen von Jorge, Motsi Mabuse (39) und Joachim Llambi (56) nicht, er versucht sich dadurch zu verbessern. "Ich ziehe immer meine Schlüsse aus konstruktiver Kritik. Patricija und ich analysieren genau, was an meinem Tanz kritisiert wird und arbeiten im Training stets an den angesprochenen Fehlern", betonte Simon im Interview mit Promiflash.

Die ehemaligen "Let's Dance"-Tänzer Erich Klann (33) und Oana Nechiti (33) sehen besonders Jorges Kritik nicht so locker wie Simon. Der gebürtige Kubaner hatte vor allem Simons "Schulterlinie" bemängelt – laut dem Paar spiele diese bei einem Contemporary aber gar keine Rolle. "Wenn ich da stehen würde, dann würde ich ihm sagen: 'Was redest du da?'", wetterte Erich im Podcast "Tanz oder gar nicht – Let's talk".

