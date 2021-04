Jetzt sind sie zu viert! Im vergangenen November verkündete Leslie Odom Jr. voller Stolz: Er und seine Frau Nicolette erwarten wieder Nachwuchs, nachdem sie bereits 2017 Eltern eines Mädchens geworden waren. Wie der Schauspieler schon damals verriet, konnte sich sein Töchterchen Lucille Ruby auf einen kleinen Bruder freuen. Und jetzt war es auch so weit: Das Baby des "Hamilton"-Stars ist auf der Welt!

Das gab der frischgebackene Zweifach-Papa nun auf seinem Instagram-Account bekannt. Leslie enthüllt, dass sein Sohn schon vor einer Woche, am 25. März, das Licht der Welt erblickte und er es immer noch nicht ganz fassen könne, dass er jetzt da sei. "Unsere kleine Familie strotzt gerade nur so vor Freude – und Dankbarkeit", betont der Grammy-Gewinner. Dieses Familienglück teilt er auch mit seinen Followern in Form dreier Fotos von seinem Neugeborenen, seiner Schwester und seiner Gattin. Außerdem verrät der Broadwaystar auch den Namen seines kleinen Wonneproppens: Er heißt Able Phineas.

Leslie schwärmt aber nicht nur, dass mit seinem Sohnemann nicht nur "mehr Leben" auf der Welt sei, sondern er bedankt sich auch bei seiner Frau, dass sie ihm zwei gesunde Kinder geschenkt hat: "Nicolette bei der Geburt unserer Kinder zuzusehen... Einfach eine der tollsten Leistungen, die ich je aus einem Meter Entfernung beobachten durfte. Ich liebe dich, mein Schatz, und bin voller Ehrfurcht."

Instagram / leslieodomjr Leslie Odom Juniors Tochter und Sohn im März 2021

Instagram / leslieodomjr Able Phineas, der Sohn von Leslie Odom Jr.

Instagram / leslieodomjr Leslie Odom Jr., seine Frau Nicolette und ihr Sohn Able

