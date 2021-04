Großer Schock für die Fangemeinde von Reise-Influencerin Lee MacMillan! Die hübsche Kanadierin hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Länder bereist und ist mit ihrem Van quer durch die Vereinigten Staaten getourt – dabei hat die Bloggerin ihre rund 60.000 Instagram-Abonnenten unter dem Namen Life with Lee stets mitgenommen. Jetzt müssen ihre Fans aber einen schweren Schlag verkraften: Lee hat Suizid begangen.

Das gab ihre Familie in einem emotionalen Text auf Lees Instagram-Kanal bekannt: "Nachdem sie ein außergewöhnliches Leben geführt und einen tapferen Kampf gegen ihre Depressionen ausgetragen hat, müssen wir mit gebrochenen Herzen bekannt geben, dass Lee sich am Freitag das Leben genommen hat." Weiter heißt es in dem rührenden Statement: "Sie war das hellste Licht, eine absolute Naturgewalt und wurde von so vielen Menschen geliebt. Wir werden sie mit jeder Faser unserer Herzen vermissen."

Lees Hinterbliebene möchten den Nachruf auch nutzen, um anderen Betroffenen zu helfen: "Wir können jetzt nur noch eines für Lee tun: Die Nachricht verbreiten, dass die psychische Gesundheit ebenso wichtig ist wie die körperliche – und dass eine Erkrankung jeden treffen kann, egal wie unwahrscheinlich es erscheint." Abschließend betont die Familie: "Es ist okay, wenn es euch nicht gut geht! Es ist okay, um Hilfe zu bitten und es ist auch absolut nötig, um Hilfe zu bitten."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / lifewithlee Lee MacMillan, Bloggerin

Instagram / lifewithlee Lee MacMillan in Marokko

Instagram / lifewithlee Lee MacMillan in Bolivien



