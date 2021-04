Mit dieser Trennung wollen die Love Island-Fans sich nach wie vor nicht zufriedengeben! Von Anfang an schien die Chemie zwischen Dennis und Nicole einfach zu stimmen – so schafften die heißen Islander es auch ins Halbfinale. Doch dann kam der Schock: Nach einem Streit löste die attraktive Projektassistentin ihre Verbindung, woraufhin beide die Liebesinsel verlassen mussten. Seitdem stellen sich viele "Love Island"-Zuschauer die Frage: Wollen Nicole und Dennis sich nicht noch eine Chance geben?

Genau diese Frage bekam die Stuttgarterin jetzt auch in einer Q&A-Runde auf Instagram gestellt. Etwas gequält antwortete Nicole: "Ich weiß, dass ganz viele von euch unbedingt wissen wollen, was mit Dennis und mir ist – aber wir möchten dazu momentan keine Stellung nehmen und es wäre total lieb, wenn ihr das respektieren würdet. Es wird bestimmt irgendwann was dazu kommen. Wir meinen das auch gar nicht böse." Abschließend ergänzte die Blondine noch schriftlich: "Gebt uns bitte etwas Zeit."

Ganz klar: Ein Dementi klingt anders! Dass Nicole und Dennis sich offenbar noch nicht ganz abgeschrieben habe, dürfte auch ihre "Love Island"-Kollegen freuen. Gegenüber Promiflash sprachen sich tatsächlich sämtliche Finalisten für eine Reunion der beiden aus. "Ich hoffe, dass es eventuell doch noch einmal ein Comeback geben könnte, weil ich finde, dass die sehr gut harmoniert haben zusammen", betonte Fynn im Interview.

RTLZWEI Nicole und Dennis, "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI / Paris Tsitsos Dennis und Nicole, "Love Island"-Teilnehmer

RTLZWEI Nicole und Dennis bei "Love Island" 2021

