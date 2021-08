Was halten die ehemaligen Islander von ihren Nachfolgern? In wenigen Tagen startet die sechste Staffel von Love Island und gerade erst wurde der Cast der Show bekannt gegeben. Unter den Liebessuchenden sind aber nicht ausschließlich unbekannte Kandidaten dabei: Lena Schiwiora war beispielsweise mit ihrem damaligen Partner Robin Riebling bei Temptation Island und Andrina Santoro (28) war in der Schweiz bereits Bachelorette. Von den bekannteren Gesichtern halten die Ex-Islander eher weniger…

"Ich finde es echt irgendwie ein bisschen schade, es hieß doch mal, dass da keine bekannten Gesichter kommen", bemerkte Aurelia Lamprecht sichtlich enttäuscht in ihrer Instagram-Story. Sie finde die Sache schwierig, da man mit TV-Erfahrung natürlich besser wisse, wie so etwas abläuft und man könne sich sehr gut darauf vorbereiten. "Love Island"-Siegerin 2021 Bianca Balintffy ist der gleichen Meinung. "Ich finde es, wie alle anderen schade. Ich fänd es cooler, wenn man sie alle nicht kennt", betonte sie.

"Ich fand es immer ganz gut an dem Format, dass sich da unbekannte Leute kennenlernen", erklärte auch Dennis seinen Unmut über die Neuerung der Sendung. Greta Engelfried schließt sich ihren Vorrednern an und betonte: "Ich bin sehr gespannt, aber ich finde es schade, dass es schon manche gibt, die man schon kennt, die schon TV-Erfahrung haben, weil es ist was ganz anderes, wenn man so jungfräulich, wie wir damals, in ein Format geht."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

