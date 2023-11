Über zwei Jahre nach "Love Island": Nicole ist neu verliebt!

Nicole ist wieder vom Markt! 2021 hatte die Blondine versucht, in der Frühjahrsstaffel von Love Island ihren Mister Right zu finden – allerdings ohne Erfolg. Sie hatte zwar ein Auge auf ihren Mitstreiter Dennis geworfen, doch daraus wurde nichts. Die beiden hatten ihrem Glück nach der Sendung noch mal eine Chance gegeben, aber dann gemerkt, dass sie charakterlich nicht zusammenpassen. Nun hat Nicole einen neuen Mann an ihrer Seite!

Auf Instagram teilte die Bauprojektassistentin fleißig Bilder aus ihrem Italienurlaub – den sie offenbar zusammen mit ihrem neuen Freund genießt. In ihrem Feed und ihrer Story veröffentlichte sie bereits mehrere Kussfotos. Zu einem davon schrieb Nicole: "Zuhause ist überall, wo ich mit dir bin." Zudem versah sie sämtliche Beiträge mit Herz- und Rosen-Emojis.

Zu Dennis hatte Nicole bereits wenige Monate nach der Show keinen Kontakt mehr. "Es gibt Dinge, die in der Öffentlichkeit nichts verloren haben. Auf dieses Verhalten hin, habe ich auch den Kontakt zu ihm abgebrochen", hatte sie damals gegenüber Promiflash erzählt.

Instagram / nicolemorena_ "Love Island"-Nicole und ihr neuer Freund

RTLZWEI / Paris Tsitsos Dennis und Nicole, "Love Island"-Teilnehmer

Instagram / nicolemorena_ Nicole Morena, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

