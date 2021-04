Evanescence ist nach 10 Jahren zurück! Um die Gothic-Rockband, die mit Songs wie "My Immortal" oder "Bring Me To Life" den großen Durchbruch schaffte, ist es ruhig geworden – bis jetzt! Denn nun veröffentlichte die Band ihre neue Platte "The Bitter Truth", die voller persönlicher Geschichten steckt. Doch was ist "die bittere Wahrheit", die titelgebend für das neueste Werk war? Frontfrau Amy Lee (39) enthüllte nun, wie ihr das Album half, den Tod ihres Bruders zu verarbeiten.

Mit People teilte Amy nun, dass ihre persönliche bittere Wahrheit darin bestünde, dass das Leben so kurz ist. Erst 2018 gab die Sängerin den Tod ihres Bruders bekannt, der im Alter von erst 24 Jahren infolge einer schweren Epilepsie verstorben war. Rückblickend auf die Produktion des neuen Albums erzählte das Gesangstalent: "Unsere Musik war immer ein heiliger Ort für mich, an dem ich meine Seele offenbaren konnte."

Sie sagt außerdem: "Was die Trauer betrifft, hat diese Ausdrucksform mir wirklich bei der Heilung geholfen" und gab an, dass sie durch die Musik nicht nur ihren Schmerz herauslassen konnte. Die Produktion des neuen Albums hätte der 39-Jährigen zudem klar gemacht, dass etwas Gutes aus etwas Schmerzhaftem entstehen könne, das diejenigen ehrt, die man verloren hat. Amy ist sich sicher: "Wenn [mein Bruder] mich sehen könnte, würde er sicher zu diesem Album headbangen und wäre total stolz."

PGlb68/©2012 RAMEY PHOTO Amy Lee, Evanescence-Sängerin

Getty Images Amy Lee, April 2018

Getty Images Amy Lee, Februar 2004

