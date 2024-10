Endlich zurück: Metallica tourt wieder durch Australien

Nach über einem Jahrzehnt kehren die Metal-Giganten Metallica nach Australien zurück! Im Rahmen ihrer M72-Welttournee wird die ikonische Band im November 2025 laut Daily Mail Shows in Perth, Adelaide, Melbourne, Brisbane und Sydney spielen. Die Band, berühmt für Klassiker wie "Master of Puppets" und "Enter Sandman", bringt ordentlich Verstärkung mit: Evanescence – bekannt durch ihre Hits "Bring Me to Life" und "Going Under" – und die Kultband Suicidal Tendencies, die mit Songs wie "Institutionalized" die Szene prägte. Diese Rocklegenden werden Down Under garantiert zum Beben bringen.

Dies sind Metallicas erste Auftritte in Australien seit dem Soundwave-Festival 2013, bei dem sie gemeinsam mit Linkin Park und Blink-182 als Headliner die Bühne rockten. Die für 2020 geplante Stadiontour wurde damals abgesagt, weil Frontmann James Hetfield (61) in den Entzug musste, um seine Suchtprobleme in den Griff zu bekommen. "Wie die meisten von euch wissen, kämpft unser Bruder James schon seit vielen Jahren mit seiner Sucht. Leider musste er nun wieder ein Behandlungsprogramm beginnen, um erneut an seiner Genesung zu arbeiten", hieß es damals in einem offiziellen Statement. Jetzt sind sie zurück und starten ihre Aussie-Tour – ihre Welttournee startete bereits im April 2023 nach der Veröffentlichung ihres neuesten Albums "72 Seasons".

Metallica ist in der Welt des Heavy Metal eine wahre Institution. Die Band wurde 1981 in Los Angeles von Sänger und Gitarrist James sowie Drummer Lars Ulrich (60) gegründet. Mit schnellen Tempi, aggressiven Instrumentals und einer unverwechselbaren Spielweise zählen sie zu den "Big Four" des Thrash Metal, neben Megadeth, Anthrax und Slayer. Ihr erstes Album "Kill 'Em All" von 1983 enthält kraftvolle Hits wie "Jump In The Fire", doch mit ihrem 1986er-Album "Master of Puppets" erzielten sie erstmals auch kommerzielle Erfolge und festigten ihren Status als Könige der Rockmusik.

Getty Images Amy Lee, "Evanescence"-Sängerin

Getty Images Kirk Hammett und James Hetfield, Gitarristen von Metallica

