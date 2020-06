Sie hat sich wirklich kaum verändert! Amy Lee (38) wurde als Leadsängerin der Gothic-Rockband Evanescence weltberühmt. 2003 erschien mit "Fallen" das Debütalbum der Gruppe und nur ein Jahr später gewannen sie dafür zwei Grammy Awards. Bis auf einige weitere Musikalben hört man recht wenig von der Band, da sie sich mittlerweile weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Während einer ihrer seltenen TV-Auftritte sah man nun: Amy sieht noch fast so aus wie vor 17 Jahren!

Kürzlich war die Frontfrau in der australischen Today-Show zu sehen. Dort sprach sie mit der Moderatorin Brooke Boney über ihren unverhofften Erfolg und wie dieser ihr Leben komplett veränderte. "Das Cover von 'Fallen' wurde an meinem 21. Geburtstag [aufgenommen], [...] und ich hatte erst zwei Jahre zuvor die Schule abgeschlossen", erzählte sie. Sofort fiel auf, dass die heute 38-Jährige noch immer so jung wie damals aussieht – von Fältchen oder anderen Altersanzeichen keine Spur. Dennoch haben sich alle Evanescence-Mitglieder in gewisser Weise verändert: "Wir haben uns in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Wir haben viele Erfahrung gesammelt."

Noch stehe die Band aber längst nicht vor dem Ende ihrer Karriere. Erst vor Kurzem veröffentlichte sie die Singleauskopplung "Wasted On You" von ihrem kommenden Album. Der Release soll trotz der aktuellen Lage noch in diesem Jahr stattfinden: "Wir haben euch ein neues Album für 2020 versprochen und wir werden uns von nichts und niemandem aufhalten lassen", schrieben sie dazu auf Facebook.

