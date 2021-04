Es ist ein Junge! Model Katherine Webb (31) und ihr Mann AJ McCarron haben ihren niedlichen Sohn auf der Welt begrüßt. Im Netz überraschte die Beauty jetzt ihre Fans mit der wundervollen Neuigkeit. Nach ihren beiden Söhnen ist das Nesthäkchen nun das dritte Kind von ihr und dem Profi-Footballer. Stolz präsentiert sie den Wonneproppen im Netz und gibt auch gleich schon den Namen ihres Jüngsten bekannt.

"Hey Baby, willkommen auf der Welt! Gunnar Cruz McCarron. Deine Brüder sind so aufgeregt, dich kennenzulernen!", postet die Schönheit auf ihrem Instagram-Account. Auf dem Bild hält die frischgebackene Dreifach-Mama ihren Nachwuchs fest im Arm – der, in eine Decke gewickelt, den ersten Fototermin seines Lebens einfach verschläft. Mama Katherine schaut glücklich in die Kamera.

Die ersten Baby-Glückwünsche in den Kommentaren lassen natürlich nicht lange auf sich warten. "Herzlichen Glückwunsch! Du strahlst richtig!" und "Ich freue mich so für euch!", überschlagen sich die guten Wünsche der Follower. Wie gefällt euch der außergewöhnliche Name von Katherines Baby? Stimmt in der Umfrage ab!

