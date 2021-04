Fast 30 Jahre lang lebte Ayanna Williams mit ihren XXL-Krallen – jetzt hat sich die Weltrekordhalterin von ihrem Markenzeichen getrennt! 2017 stellte die US-Amerikanerin erstmals den Rekord auf. Damals maßen ihre Fingernägel eine unfassbare Länge von 576,4 Zentimetern. Um dieses unglaubliche Ergebnis zu erzielen, ließ Ayanna fast drei Jahrzehnte ihre Hornplatten sprießen. Doch nun will die Texanerin einen Neuanfang starten – und knipste sich dafür ihre Rekord-Krallen ab!

Ayanna machte aus der Trennung von ihren Babys ein richtiges Event: Die Nägel ließ sie sich nämlich für die Museumskette "Ripley's Believe It or Not!" abschneiden, die diese schon bald in einem ihrer Ausstellungsräume in Orlando präsentieren wird. Die Prozedur wurde für den offiziellen YouTube-Account von Guinness World Records festgehalten. Kurz bevor sich Ayanna von ihren Krallen trennen musste, wurden sie ein letztes Mal gemessen: Mit 733,55 Zentimetern hat sie erneut ihre eigene Bestmarke übertroffen! Wie viel das Museum ihr für den Erwerb gezahlt hat, wurde bisher nicht veröffentlicht.

Kurz vor dem lebensverändernden Eingriff hatte Ayanna noch gemischte Gefühle, wie sie in dem Clip verriet: "Ich habe sie 28 oder 29 Jahre wachsen lassen. Ich bin so was von bereit für mein neues Leben. Ich weiß, ich werde sie vermissen, aber es ist jetzt an der Zeit, sie abzumachen. Ich bin nämlich kurz davor, sie satt zu sein!" Auch ohne ihr Markenzeichen werde sie weiterhin eine "Queen" bleiben, ist sich die US-Amerikanerin sicher. Sie freue sich darauf, sich endlich nicht mehr ständig um Verletzungen oder das Abbrechen zu sorgen.

Getty Images Ayanna Williams von hinten

Getty Images Ayanna Williams, Rekordhalterin

Getty Images Ayanna Williams in London 2014

