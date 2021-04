Anika Teller und ihr Verlobter Roman Prokoph sind seit wenigen Tagen Hunde-Eltern! Die Influencerin und der Kicker haben sich einen Australian-Shepherd-Welpen zugelegt, der auf den niedlichen Namen Milou hört. Mit Promiflash sprachen die Eheleute in spe bereits über die Gründe für die flauschige Anschaffung. Ob die beiden mit der kleinen Milou aber vielleicht auch schon für den ersten richtigen Nachwuchs üben?

Noch in diesem Jahr wollen sich Anika und Roman das Jawort geben. Gemeinsame Kinder will das Paar anschließend auf jeden Fall bekommen. Deswegen könnte man den Einzug ihres Vierbeiners schon als kleine Generalprobe sehen, wie Anika gegenüber Promiflash erklärt: "Ich glaube, dass ein Hund doch sehr zeitaufwendig ist, vielleicht mit der Zeit nicht ganz so, wie wenn man Kinder bekommt." Roman ist es allerdings noch wichtig zu betonen, dass ein Hund immer in ihrem Lebensplan vorgesehen war. "Sie ist kein Testobjekt. Es ist das richtige Familienmitglied zur richtigen Zeit", macht der Sportler deutlich.

Doch warum haben sich Anika und Roman eigentlich für einen Australian Shepherd entschieden? Die Bloggerin, die gerade eine neue Mode-Kollektion mit NA-KD rausgebracht hat, ist als Kind selbst mit einem Border Collie aufgewachsen und wünschte sich für ihre eigene kleine Familie eine ähnlich große Rasse. "Ich habe nichts gegen kleinere Hunde, aber ich wollte immer einen Hund haben, mit dem ich auch was anfangen kann", berichtet Anika. Und auch Roman war dieser Aspekt bei der Anschaffung wichtig. Bei ihm stand vor allem die Sportlichkeit des Tieres im Fokus. "Wir wissen um die Verantwortung, wir wissen um die Charakterzüge des Hundes und dementsprechend sind wir vorbereitet", schloss er ab.

Instagram / anikateller Roman Prokoph und Anika Teller beim Essen

Privat Anika Tellers Hund Milou

Instagram / anikateller Anika Teller mit ihrem Freund Roman Prokoph

