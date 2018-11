Sie wagen den nächsten Beziehungsschritt: Seit knapp einem Jahr ist Influencerin Anika Teller mit ihrem Freund Roman Prokoph zusammen. Die Beziehung zu ihrem Schatzi wollte die schöne Blondine am Anfang erst einmal für sich behalten. Mittlerweile sieht die Moderatorin das aber anders und zeigt der ganzen Welt ihr Ein und Alles. Im Promiflash-Interview plauderte Anika jetzt aus, dass sie für Roman sogar ihren Wohnsitz Berlin verlassen hat!

Die Social-Media-Berühmtheit habe ihre frische Liebe erst einmal genießen wollen, ehe sie mit der Beziehungsneuigkeit an die Öffentlichkeit geht, sagte Anika im Gespräch mit Promiflash während der GLOW. Mittlerweile hat die blonde Beauty allerdings bereits den nächsten Schritt mit ihrem Liebsten gewagt: "Wir sind zusammengezogen und wollen sehen, wo es sich hinbewegt. Also es läuft sehr gut. Wir ergänzen uns da sehr gut”, schwärmte Anika über das Zusammenleben mit ihrem Roman. In Köln hat das Paar nun sein Domizil aufgeschlagen.

Ihrer Instagram-Community gab Anika nach dem ersten Monat in den gemeinsamen vier Wänden auch schon ein Update. "Ich könnte mir das Zusammenleben nicht schöner und unkomplizierter vorstellen! Grade jetzt zur Herbst- und Winterzeit freue ich mich einfach auf kuschelige Abende mit Roman", schrieb Anika ganz verliebt in einem Beitrag.

Instagram / anikateller Anika Teller mit ihrem Freund Roman Prokoph

Instagram / anikateller Anika Teller, Moderatorin

Instagram / anikateller Anika Teller, Social-Media-Star

