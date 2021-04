Sie kann es kaum erwarten, ihren tierischen Nachwuchs begrüßen zu können! Anika Teller ist seit einigen Jahren eine erfolgreiche Influencerin. Die Kölnerin zählt mittlerweile knapp 170.000 Abonnenten auf ihrem Social-Media-Kanal. Fast täglich nimmt sie ihren Fans mit in ihr Leben – und erst kürzlich verriet sie, dass sie einen Hund bekommen wird. Schon bald ist es so weit und mit Promiflash sprach Anika vorab über ihren kleinen Vierbeiner Milou!

Schon am Sonntag wird der Australien Shephard bei der Blondine und ihrem Freund Roman Prokoph einziehen – und darauf freut sich die Beauty schon mächtig! "Aufgeregter könnten wir gerade nicht sein. Es ist ein komplett neuer Lebensabschnitt, der bei uns jetzt anfängt", erzählte das neue Gesicht von NA-KD im Promiflash-Interview. Anika selbst ist mit Hunden groß geworden – dennoch hat sie sich intensiv auf ihren Welpen vorbereitet.

"Wir haben in den letzten Monaten so viele Filme, Dokumentationen oder Bücher über den Hund wie noch nie geguckt, gelesen oder gehört. Wir haben morgens beim Frühstück sogar gleichzeitig gegessen und gelernt, indem wir uns mit Brötchen und Buch abgewechselt haben", erklärte sie im Promiflash-Interview. Der Zeitpunkt für einen Hund in ihrem Leben ist für die Moderatorin und dem Fußballer gerade perfekt – beide sind flexibel und haben viel Zeit.

Anzeige

Instagram / anikateller Anika Teller mit ihrem neuen Hund Milou

Anzeige

Instagram / anikateller Anika Teller, Netz-Star

Anzeige

Instagram / anikateller Anika Teller mit ihrem Freund Roman Prokoph

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de