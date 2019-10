"Krass Klassenfahrt" geht in die nächste Runde! Im Frühjahr dieses Jahres startete die Webserie des Social-Media-Duos Jonas Ems (22) und Jonas Wuttke (22) auf YouTube. Nachdem sich bereits in den ersten drei Staffeln jede Menge Influencer auf die fiktive Reise mit der 12 b begeben haben, beginnt am 11. Oktober das nächste Abenteuer. Diese Internet-Stars brechen zu einer Klassenfahrt auf.

Sonny Loops und JustCaan stehen nicht nur für ihre Internet-Clips gemeinsam vor der Kamera. Die YouTube-Kollegen spielen auch die Stiefgeschwister Carina und Joel. Die Fans dürfen gespannt sein, denn die beiden werden miteinander knutschen. Als einzige Figur der alten Klasse wird Nathan alias KekseTV in der Rolle von Frauenheld Stanley zu sehen sein. "Ich war der beliebteste Charakter der Staffel und das liegt bestimmt nicht daran, dass ich jetzt besonders gut schauspielern kann, sondern weil die Person, die ich spiele, anscheinend einfach sehr beliebt ist", freut er sich bei der "Krass Klassenfahrt"-Premiere gegenüber Promiflash. Er habe aber Lust, auch mal in eine andere Figur zu schlüpfen.

Konkurrenz bekommt Nathans Rolle in der Serie von Aufreißer Fly. Keanu Rapp (18), der den zweiten Frauenschwarm mimt, verspricht: "Gegen Ende hin wird meine Rolle echt cool." Den Cast komplettieren AlexV, Marie Dahmen, zclina, Nika Sofie, Anika Teller und Jennifer Saro als Klassenlehrerin. "Das ist so 'ne geile Truppe, das wird einfach gut werden", glaubt Sonny.

